Мошенники обманули российскую школьницу на 1,2 миллиона рублей

В Москве школьница перевела аферистам более 1,2 миллиона рублей

В Москве школьница перевела аферистам более 1,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 13-летней девочке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, который запугивал ее нарушением закона и проблемами с налоговой инспекцией. В результате он убедил пострадавшую перевести со счета бабушки более 1,2 миллиона рублей якобы для декларирования средств.

Напуганная девочка ничего не рассказала взрослым и выполнила все указания. Сначала сумма перевода составила 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей. После чего мошенники списали еще 280 тысяч рублей со счета бабушки в другом банке.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к совершению мошеннических действий.

