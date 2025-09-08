Силовые структуры
Приезжие использовали несовершеннолетних девушек для обмана москвичей

СК: В Химках приезжие вовлекали несовершеннолетних в мошенничество со свиданиями
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tim Robberts / Getty Images

Следователи возбудили уголовное дело из-за мошенничества девушек, которые заставляли молодых людей брать кредиты, чтобы оплатить счет на свиданиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, несовершеннолетних консуматорш вовлекали в преступную схему приезжие. Девушки знакомились с молодыми людьми на сайтах, после чего заманивали их в подставные заведения в подмосковных Химках и совершали в отношении них мошеннические действия.

После этого у молодых людей появлялись денежные долги, на которые их вынуждали оформить кредиты и займы. Дело возбуждено по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Москве задержали мошенника, обманувшего школьницу на восемь миллионов рублей.

ЖЗЛ
