Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:04, 9 сентября 2025Из жизни

Не стало считавшейся «путеводной звездой всех неудачников» лошади Хару Урара

В Японии умерла лошадь Хару Урара, считавшаяся самой неудачливой в истории
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: ぞーでん / YouTube

В Японии не стало лошади Хару Урара, которая считалась самой неудачливой в истории скакового спорта. Об этом сообщает издание Nikkan Sports.

Лошадь родилась в 1996 году и участвовала в скачках с 1998 года. В течение нескольких лет она выступала не реже раза в месяц и всегда проигрывала. За свою карьеру она проиграла рекордные 113 раз и ни разу не пришла к финишу первой.

В Японии Хару Урара прозвали «путеводной звездой всех неудачников». Ее считали символом упорства, а скачки с ее участием неизменно собирали огромное количество зрителей. Ставки на ее победу никогда не окупались, но люди продолжали их делать и хранили талоны из тотализатора как талисманы.

Я бы хотел, чтобы Хару Урара хоть раз победила. Она подает пример, как не сдаваться перед лицом поражения

Дзюнъитиро Коидзумипремьер-министр Японии

9 сентября Хару Урара нашли бездыханной на ферме в префектуре Тиба, где она жила после завершения карьеры. Ей было 29 лет. Причиной смерти названы колики.

Международной славе Хару Урара поспособствовали сериал и мобильная игра Uma Musume: Pretty Derby, в которых был персонаж с тем же именем и похожей биографией. Летом японский сервис Nama Bokuso Bank, где можно купить сено для скаковых лошадей-пенсионеров, сообщил о значительном всплеске пожертвований от иностранных поклонников Хару Урара после выхода английской локализации игры.

Материалы по теме:
Лошадиная сила. Как жеребцы Рамзана Кадырова зарабатывают миллионы рублей?
Лошадиная сила.Как жеребцы Рамзана Кадырова зарабатывают миллионы рублей?
3 ноября 2021
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

В 2013 году сообщалось, что австралийская лошадь Черная Икра, победившая в 25 скачках подряд, ушла на пенсию. Таких высоких результатов скаковые лошади не достигали более 50 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Стилист Рогов оценил образ дочери Бони в стиле 2000-х

    Стали известны сроки переезда «Роскосмоса» в Национальный космический центр

    Офис президента Непала сделал заявление после сообщений о его отставке

    Запасы HIMARS у ВСУ оценили

    Россиянку оставили ночевать в обезьяннике Таиланда из-за нехватки денег

    В РПЦ объяснили призыв священника обложить россиян десятиной

    Защита осужденного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова обжалует приговор

    Лукашенко рассказал о криптоплатежах в Белоруссии

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости