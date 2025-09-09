Не стало считавшейся «путеводной звездой всех неудачников» лошади Хару Урара

В Японии умерла лошадь Хару Урара, считавшаяся самой неудачливой в истории

В Японии не стало лошади Хару Урара, которая считалась самой неудачливой в истории скакового спорта. Об этом сообщает издание Nikkan Sports.

Лошадь родилась в 1996 году и участвовала в скачках с 1998 года. В течение нескольких лет она выступала не реже раза в месяц и всегда проигрывала. За свою карьеру она проиграла рекордные 113 раз и ни разу не пришла к финишу первой.

В Японии Хару Урара прозвали «путеводной звездой всех неудачников». Ее считали символом упорства, а скачки с ее участием неизменно собирали огромное количество зрителей. Ставки на ее победу никогда не окупались, но люди продолжали их делать и хранили талоны из тотализатора как талисманы.

Я бы хотел, чтобы Хару Урара хоть раз победила. Она подает пример, как не сдаваться перед лицом поражения Дзюнъитиро Коидзуми премьер-министр Японии

9 сентября Хару Урара нашли бездыханной на ферме в префектуре Тиба, где она жила после завершения карьеры. Ей было 29 лет. Причиной смерти названы колики.

Международной славе Хару Урара поспособствовали сериал и мобильная игра Uma Musume: Pretty Derby, в которых был персонаж с тем же именем и похожей биографией. Летом японский сервис Nama Bokuso Bank, где можно купить сено для скаковых лошадей-пенсионеров, сообщил о значительном всплеске пожертвований от иностранных поклонников Хару Урара после выхода английской локализации игры.

В 2013 году сообщалось, что австралийская лошадь Черная Икра, победившая в 25 скачках подряд, ушла на пенсию. Таких высоких результатов скаковые лошади не достигали более 50 лет.