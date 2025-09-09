Из жизни
11:45, 9 сентября 2025Из жизни

Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей благодаря совету кассирши

Пенсионер из Подмосковья выиграл в лотерею 33 миллиона рублей благодаря кассирше
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: slawomir.gawryluk / Shutterstock / Fotodom

Пожилой житель Подмосковья Анатолий выиграл в лотерее более 33 миллионов рублей. Об этом сообщали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

Анатолий рассказал, что купил лотерейные билеты во время обычного похода в магазин. Кассирша посоветовала ему взять три билета, и один из них оказался счастливым. «Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — рассказал победитель.

По словам пенсионера, он редко участвует в лотереях. «А сейчас ситуация финансовая непростая, подумал: "чем черт не шутит" — и купил. Да, черт иногда шутит», — отметил Анатолий. Он признался, что это не первая удача в его жизни: в прошлом, еще в советское время, он выигрывал 300 рублей. Тогда это считалось крупной суммой.

Пенсионер рассказал, что потратит часть выигрыша на завершение строительства дачи на Черном море. Он также планирует помочь сыну с постройкой дома в Подмосковье и купить дочери машину.

Анатолий стал одним из трех счастливчиков, победивших в лотерее «Мечталлион». Они разделили суперприз в размере 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Самары Елена разбогатела на 4,3 миллиона рублей в онлайн-лотерее. Она рассказала, что добилась победы с помощью знаний по нумерологии и астрологии.

