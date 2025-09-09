ТАСС: 57-я ОМПБр ВСУ под Волчанском почти полностью утратила боеспособность

Почти все подразделения 57-й Отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающейся под Волчанском Харьковской области, полностью утратили боеспособность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Фактически у 57-й ОМПБр боеспособным остался только один батальон (42-й ОМПБ), доукомплектованный слабообученными и низкомотивированными военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона. Остальные подразделения утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены», — заявили силовики.

Собеседник агентства добавил, что бойцы северной группировки российских войск отразили контратаку 42-го батальона ВСУ на левом берегу реки Волчья, после чего продолжили продвижение в Харьковской области.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск бойцов спецназа «Дозор» из 10-го пограничного отряда Одессы, подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции (СВО).