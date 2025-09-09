Россия
22:32, 9 сентября 2025Россия

В Минобороны назвали фейком слова Зеленского об ударе по Яровой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin/Pool / Reuters

В Министерстве обороны России назвали ложью утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в ведомстве.

«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — заявил собеседник агентства. По его словам, последний удар ВКС России в этом районе наносился в ночь на воскресенье, 7 сентября, «но не по самому населенному пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке».

В министерстве также обратили внимание на скоординированность вброса в инфополе. Отмечается, что фейковые сообщения об ударе впервые появились на ресурсах украинского лидера, после чего их тут же подхватили другие украинские СМИ.

3 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу в районе Серебрянки в ДНР. По диверсантам был нанесен удар с помощью автоматического станкового гранатомета и минометов. Трое военных были ликвидированы, остальные сбежали.

    Обсудить
