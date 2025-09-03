Бывший СССР
Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в ДНР

Марочко: ВС России уничтожили диверсионную группу в районе Серебрянки в ДНР
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую диверсионную группу в районе Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, благодаря аэроразведке была обнаружена группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из восьми человек. По диверсантам был нанесен удар с помощью автоматического станкового гранатомета и минометов. Трое военных были ликвидированы, остальные сбежали, отметил Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ пытается вернуть контроль над Серебрянкой. По словам отставного военнослужащего, скоординированные действия подразделений ВСУ отмечались восточнее, западнее и севернее села.

До этого российские войска продвинулись на северском направлении в ДНР. Они нанесли комбинированный удар по укрепрайону украинских войск, после чего совершили рывок, заняв лесополосу и сократив межпозиционное расстояние до 1,5 километра.

