08:29, 27 августа 2025Бывший СССР

Стала известна одна из целей ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ пытаются вернуть контроль над Серебрянкой в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается вернуть контроль над Серебрянкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что за прошедшие сутки украинские войска около десяти раз атаковали позиции российских военных. По словам отставного военнослужащего, скоординированные действия подразделений ВСУ отмечались восточнее, западнее и севернее села.

«По характеру действий украинских боевиков можно с большой долей вероятности утверждать, что украинское командование поставило задачу любой ценой вернуть утраченные рубежи и позиции в населенном пункте и вернуть контроль над данным районом», — рассказал он.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Отмечается, что ВС России за сутки продвинулись со стороны села Диброва на юго-запад в направлении Северского Донца, а также в сторону Серебрянки с востока.

