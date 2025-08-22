Бывший СССР
На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении

DeepState: ВС России глубоко продвинулись в Серебрянском лесничестве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий глубоко продвинулись в районе Серебрянского лесничества. О крупном наступлении Вооруженных сил (ВС) России на северском направлении сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

Как следует из публикации, ВС РФ за сутки продвинулись со стороны села Диброва на юго-запад в направлении Северского Донца, а также в сторону Серебрянки с востока.

Источник отметил, что российские войска также наступают в районе Ольговского в Запорожской области.

Ранее стало известно о продвижении ВС России под Купянском. По словам полковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, северо-восточнее Кондрашовки российские войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть позиций Вооруженных сил Украины в лесополосе.

