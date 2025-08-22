Бывший СССР
Российские военные заняли новые позиции под Купянском

Марочко сообщил, что российские военные заняли новые позиции под Купянском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные заняли новые позиции на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, северо-восточнее Кондрашовки российские войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе.

Собеседник агентства добавил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в километр. Также наблюдается продвижение по направлению Кучеровки и Петропавловки.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска наступают в городской застройке на северо-западе Купянска в Харьковской области.

