Российские военные заняли новые позиции под Купянском

Российские военные заняли новые позиции на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, северо-восточнее Кондрашовки российские войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе.
Собеседник агентства добавил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в километр. Также наблюдается продвижение по направлению Кучеровки и Петропавловки.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска наступают в городской застройке на северо-западе Купянска в Харьковской области.