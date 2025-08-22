Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:25, 22 августа 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на одном направлении в ДНР благодаря комбинированному удару

Марочко сообщил, что российские войска продвинулись на северском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Российские войска продвинулись на северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по укрепрайону украинских войск, после чего совершили рывок, заняв лесополосу и сократив межпозиционное расстояние до 1,5 километра. По словам эксперта, на данном участке идут ожесточенные бои, в которых, в частности, участвуют неподготовленные мобилизованные бойцы вооруженных формирований Украины (ВФУ).

«ВС РФ нанесли комбинированный удар по укрепрайону противника, расположенного северо-западнее населенного пункта Новоселовка в ДНР. Нанеся поражение живой силе и технике ВФУ, наши войска, совершив рывок, заняли лесополосу, сократив при этом межпозиционное пространство до 1,5 км к северской агломерации», — написал Марочко.

Ранее ВС России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. Кроме того, идут бои за Серебрянку, взятие которой позволит российским войскам выйти на окраины Северска и начать штурм города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении

    В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

    Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

    В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

    Россия резко нарастила закупки двух видов продукции из Китая

    Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

    Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

    В Госдуме назвали «самую долгоиграющую» из созданных Хрущевым катастроф

    Задержан экс-министр здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости