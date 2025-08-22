Российские войска продвинулись на одном направлении в ДНР благодаря комбинированному удару

Марочко сообщил, что российские войска продвинулись на северском направлении

Российские войска продвинулись на северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по укрепрайону украинских войск, после чего совершили рывок, заняв лесополосу и сократив межпозиционное расстояние до 1,5 километра. По словам эксперта, на данном участке идут ожесточенные бои, в которых, в частности, участвуют неподготовленные мобилизованные бойцы вооруженных формирований Украины (ВФУ).

«ВС РФ нанесли комбинированный удар по укрепрайону противника, расположенного северо-западнее населенного пункта Новоселовка в ДНР. Нанеся поражение живой силе и технике ВФУ, наши войска, совершив рывок, заняли лесополосу, сократив при этом межпозиционное пространство до 1,5 км к северской агломерации», — написал Марочко.

Ранее ВС России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. Кроме того, идут бои за Серебрянку, взятие которой позволит российским войскам выйти на окраины Северска и начать штурм города.