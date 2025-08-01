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18:25, 1 августа 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись к Северску

ВС России заняли село Верхнекаменское и продвинулись на северском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли Верхнекаменское, идет окончательная зачистка», — рассказал источник канала.

Он также добавил, что продолжаются бои за Серебрянку. В случае их успешного проведения, российские войска смогут выйти на окраины Северска и начать штурм города.

Ранее на Украине признали успехи ВС России в Часовом Яре. 31 июля Минобороны России заявило о взятии этого населенного пункта.

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