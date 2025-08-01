На Украине признали успехи ВС России в Часовом Яре

DeepState: ВС России продвинулись в Часовом Яре

На Украине признали успехи Вооруженных сил (ВС) России в Часовом Яре. Украинский аналитический проект DeepState опубликовал в своем Telegram-канале карту продвижения российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

«Противник продвинулся в Часовом Яре», — сказано в публикации.

Однако полное взятие населенного пункта проект не признает.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Населенный пункт был взят южной группировкой войск.

Лидер Украины Владимир Зеленский отказался признавать потерю этой территории. Президент России Владимир Путин заявил, что ВС России взяли Часов Яр еще несколько дней назад.

