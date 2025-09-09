Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 9 сентября 2025Россия

Володин заявил об уставшей от позора Макрона Франции

Володин заявил, что жители Франции устали от восьмилетнего позора Макрона
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жители Франции устали от позора своего президента Эммануэля Макрона, который продолжается уже восемь лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Max.

«Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам», — написал политик.

Он уверен, что Макрон потерял доверие жителей страны и довел государство до кризиса. Причиной этому, по словам Володина, стало тщеславие и некомпетентность президента Франции, а также его вмешательство во внутренние дела других стран. Руководителю страны также не помогло то, что он расправлялся с более популярными политиками путем их лишения избирательных прав, добавил парламентарий.

Ранее Володин ответил на заявление Макрона о ядерном оружии и продолжении боевых действий. Он назвал его путем к большой трагедии и добавил, что Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Революция в кармане. Как HUAWEI Pura 80 открывает новую эру смартфонов?

    Предсказан самый популярный смартфон Apple

    Компания экс-главы «Яндекса» Воложа резко подорожала после сделки с Microsoft

    На производстве колбасы обнаружили сальмонеллу

    Володин заявил об уставшей от позора Макрона Франции

    Полиция начала поиски пропавшей на российском курорте девушки

    Суд Москвы отреагировал на просьбу Азербайджана об аресте мужчины

    Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына

    В российском регионе самолет разбился при проведении сельхозработ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости