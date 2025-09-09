Володин заявил, что жители Франции устали от восьмилетнего позора Макрона

Жители Франции устали от позора своего президента Эммануэля Макрона, который продолжается уже восемь лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Max.

«Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам», — написал политик.

Он уверен, что Макрон потерял доверие жителей страны и довел государство до кризиса. Причиной этому, по словам Володина, стало тщеславие и некомпетентность президента Франции, а также его вмешательство во внутренние дела других стран. Руководителю страны также не помогло то, что он расправлялся с более популярными политиками путем их лишения избирательных прав, добавил парламентарий.

Ранее Володин ответил на заявление Макрона о ядерном оружии и продолжении боевых действий. Он назвал его путем к большой трагедии и добавил, что Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести.