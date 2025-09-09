Жители Франции устали от позора своего президента Эммануэля Макрона, который продолжается уже восемь лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Max.
«Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам», — написал политик.
Он уверен, что Макрон потерял доверие жителей страны и довел государство до кризиса. Причиной этому, по словам Володина, стало тщеславие и некомпетентность президента Франции, а также его вмешательство во внутренние дела других стран. Руководителю страны также не помогло то, что он расправлялся с более популярными политиками путем их лишения избирательных прав, добавил парламентарий.
Ранее Володин ответил на заявление Макрона о ядерном оружии и продолжении боевых действий. Он назвал его путем к большой трагедии и добавил, что Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести.