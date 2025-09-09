Из жизни
17:59, 9 сентября 2025Из жизни

Женщина 22 года прожила с осколком термометра в ягодицах

В Китае женщина 22 года жила с осколком термометра в ягодицах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vigen M / Shutterstock / Fotodom  

В городе Ухань, Китай, женщина по фамилии Ху села на термометр и 22 года жила с его осколком в ягодицах. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент с градусником произошел, когда Ху еще училась в школе. В тот день сосед по парте попросил у нее ластик. Однако тот упал на пол, и ей пришлось встать со стула, чтобы найти его. Одноклассник тоже полез под парту искать ластик и оперся об ее стул рукой. В нем он держал термометр.

Ху нашла ластик первой и села обратно, случайно разбив градусник. В этот момент его осколок вонзился в ее левую ягодицу и застрял там. В больнице врачи заявили, что вытащили инородный предмет из тела Ху. Однако ей казалось, что осколок остался внутри. Еще раз осмотрев Ху, врачи ничего не нашли и отпустили ее домой.

Спустя 22 года женщина пришла в больницу, после того как упала с велосипеда. Она боялась, что сломала крестец, поэтому решила сделать обследование. Во время него врачи и заметили в ее ягодицах двухсантиметровый осколок.

Инородный предмет удалили. Лечащий врач отметил, что ей повезло: в стекле не было ртути. В ином случае женщина могла бы пострадать от отравления токсичным металлом.

Ранее сообщалось, что в Танзании врачи удалили из груди мужчины нож, которого он не замечал восемь лет. Лезвие вошло рядом с правой лопаткой и не задело ни одного органа, поэтому он спокойно жил с ним.

    Все новости