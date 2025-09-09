Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

Актриса Тейлор Момсен призналась, что много тренируется ради идеального пресса

Американская актриса, модель и лидер рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен раскрыла секрет идеального пресса. Ее слова приводит издание Page Six.

Звезда популярного сериала «Сплетница» появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и привлекла внимание публики внешним видом. Так, знаменитость предстала перед камерами в черном бюстгальтере и кожаной длинной юбке. Ее наряд подчеркивал кубики пресса.

Момсен рассказала журналистам, что много тренируется. «Секрет в постоянстве. Я стараюсь что-то делать каждый день. Это просто поднимает мне настроение — и морально, и физически, разумеется. Сейчас моя новая страсть — бокс», — призналась она.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Тейлор Момсен пришла на модный показ в Нью-Йорке с заклеенной скотчем грудью.