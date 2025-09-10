Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:27, 10 сентября 2025Путешествия

Летний отпуск стал для россиян еще дороже

Летний отпуск подорожал для россиян на 25 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Летний отпуск стал для россиян еще дороже в 2025 году — стоимость такого отдыха поднялась на 25 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по информации специалистов, средний бюджет россиян на отпуск летом достиг 200 тысяч рублей. При этом траты по 100-150 тысяч рублей на авиабилеты стали новой нормой для 42 процентов путешественников. А в 2024 году цены были на четверть ниже актуальной отметки.

«На 2026 год мы прогнозируем умеренный рост стоимости летнего отдыха на уровне 6 процентов. Этот показатель отражает стабилизацию рынка после прошлогоднего скачка», — заметили эксперты.

Ранее российским туристам раскрыли дешевые направления для путешествий внутри страны осенью 2025 года. Так, самым доступным вариантом оказались соло-поездки между регионами, в том числе в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

    МИД России ответил на обвинения со стороны Польши

    56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

    Журова рассказала о пенсиях депутатов

    В России спасли девочку-«дюймовочку»

    Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

    Введение ЕС пошлин из-за России по требованию Трампа назвали маловероятным

    Пугачева раскрыла настоящую причину брака с Киркоровым

    Глава МИД Польши рассказал о просьбе Украины сбивать ракеты и дроны

    Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости