Мир
21:09, 10 сентября 2025

Премьер Венгрии прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Орбан назвал дроны на территории Польши иностранной военной техникой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировал инцидент с дронами в Польше и назвал их «иностранной военной техникой», не уточняя страну происхождения.

Политик заявил, что Будапешт солидарен с Польшей и занимает ее сторону, таким образом можно обобщить и представить венгерскую позицию.

«В Польше появилась иностранная военная техника, так или иначе, как бы это ни случилось, в любом случае мы с Польшей. Воздушное пространство Польши неприкосновенно, в этом поляки всегда могут рассчитывать на нас», — подчеркнул Орбан.

Он также указал, что произошедшее еще раз доказывает необходимость установления мира на Украине.

По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Он сообщил, что дроны являются российскими, однако доказательств не было приведено.

В Минобороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

