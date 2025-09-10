Политолог Геро: Травмы лидеров Восточной Европы определяют отношения ЕС и России

Кризис отношений Европейского союза (ЕС) и России вызван травмами лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. Об этом «Ленте.ру» заявила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Личные травмы элит "новой Европы" напрямую определяют отношения с Россией. Например, глава евродипломатии Кая Каллас выражает претензии к России из-за истории своей семьи в сталинские времена», — указала политолог.

Геро раскрыла изменение отношений России и ЕС после волны расширения объединения в 2004 году. Она подчеркнула, что атмосфера Евросоюза существенно изменилась после присоединения восточноевропейских стран с их ориентацией на США.

По мнению мыслителя, последствия расширения ЕС напрямую проявились в ходе конфликта на Украине. Она назвала в качестве локомотивов политики Евросоюза Польшу и страны Прибалтики.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс оценил в комментарии «Ленте.ру» вероятность финского сценария завершения конфликта на Украине. По словам политолога, Финляндия, которая в 1944 году решила заключить перемирие с СССР и выйти из войны, была гораздо более независима в принятии решений.