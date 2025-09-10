Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 10 сентября 2025МирЭксклюзив

Раскрыта причина кризиса отношений Евросоюза и России

Политолог Геро: Травмы лидеров Восточной Европы определяют отношения ЕС и России
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Кризис отношений Европейского союза (ЕС) и России вызван травмами лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. Об этом «Ленте.ру» заявила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Личные травмы элит "новой Европы" напрямую определяют отношения с Россией. Например, глава евродипломатии Кая Каллас выражает претензии к России из-за истории своей семьи в сталинские времена», — указала политолог.

Геро раскрыла изменение отношений России и ЕС после волны расширения объединения в 2004 году. Она подчеркнула, что атмосфера Евросоюза существенно изменилась после присоединения восточноевропейских стран с их ориентацией на США.

По мнению мыслителя, последствия расширения ЕС напрямую проявились в ходе конфликта на Украине. Она назвала в качестве локомотивов политики Евросоюза Польшу и страны Прибалтики.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс оценил в комментарии «Ленте.ру» вероятность финского сценария завершения конфликта на Украине. По словам политолога, Финляндия, которая в 1944 году решила заключить перемирие с СССР и выйти из войны, была гораздо более независима в принятии решений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Дети жестоко расправились с трехметровым питоном

    Раскрыты способы разнообразить секс с помощью найденных на кухне предметов

    Раскрыта причина кризиса отношений Евросоюза и России

    Десятки тысяч домов остались без света после поджога ЛЭП

    Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Россиян предупредили о последствиях проживания в неприватизированной квартире

    Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

    Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости