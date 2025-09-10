Голод и тяжелый стресс вызвали рак у пережившей оккупацию Суджи беженки

Голод и стресс вызвали рак у беженки Ушкаловой, пережившей оккупацию Суджи

У беженки из Курской области Валентины Ушкаловой, которая год провела в оккупации, прячась в руинах собственного дома, а затем в суджанском интернате и лагере беженцев в украинских Сумах, нашли рак в запущенной стадии. Как рассказала «Ленте.ру» ее дочь Юлия Мозжухина, врачи уверены, что болезнь пенсионерки стала следствием тяжелейшего стресса и голода. Сейчас Ушкалова находится в реанимации из-за осложнений, начавшихся после операции.

Злокачественная опухоль дала метастазы в печень. Хирурги московского Сеченовского университета вырезали новообразование в конце августа 2025 года. Но после этого у пенсионерки началось сильное нагноение, которое не удается остановить. Родные боятся, что она может не выдержать последствий болезни.

«Врачи говорят, что ситуация стабильна. Но что это — стабильно хорошо или стабильно плохо, какие прогнозы, к чему готовиться — не сообщают: — сказала "Ленте.ру" Юлия Мозжухина. — Я не успела после этого плена даже надышаться на маму... Когда у нее начал сильно течь гной, мы, конечно, забеспокоились. Но нам сказали, что так бывает, и что динамика положительная».

Она отметила, что постоянно на связи с матерью. «Я умоляю: мамочка, пожалуйста, борись за жизнь. И она борется из последних сил. Она не сдается», — говорит Юлия.

Что происходило с Ушкаловой и ее мужем в оккупации

Валентина и Александр Ушкаловы — жители приграничной Малой Локни. В августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, это село было практически разрушено. Пенсионеров никто не предупредил о реальной опасности, вовремя уехать они не смогли. Позже российские военные попытались их эвакуировать, но попытка не увенчалась успехом.

Солдаты разместили супругов Ушкаловых в подземном бункере времен Великой Отечественной войны, расположенном под старым вокзалом. Однако вскоре стало ясно, что убежище обнаружили и рано или поздно солдаты ВСУ придут туда. Тогда пара решила вернуться к развалинам своего дома. «Чтобы потом хотя бы наши тела могли найти и похоронить по-человечески, а дочь не терзалась неизвестностью», — рассказывала Валентина «Ленте.ру».

От их дома в Малой Локне остались лишь руины, но уцелел подвал. Несколько месяцев, до самых холодов, супруги прожили там. Запасы солений и консервов спасали от голода, но их мучила постоянная жажда. Александр, накрывшись маскировочной сеткой, ползком добирался до ручья за водой.

Осенью их обнаружил украинский патруль и забрал в Суджанский дом-интернат, куда свозили гражданских с захваченных территорий.

В феврале 2025 года в здание попала ракета. Выживших эвакуировали в Сумы. После освобождения Суджи и начала наступления российских войск в Сумской области российских беженцев почти перестали кормить.

Давали запаренную пшеницу, либо пресную, либо политую жидким подобием вчерашнего борща, где не было ни картошки, ни мяса, — рассказывает дочь пенсионерки Юлия. — Мы пытались через посредников передать хоть что-то, хотя бы «Доширак»

В Курск супруги смогли вернуться только в конце мая 2025 года. Здоровье Валентины было критически подорвано: за время нахождения в оккупации и на Украине она потеряла 50 килограммов.