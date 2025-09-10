Выяснявшая с кирпичом в руках отношения с соседкой россиянка получила срок

В Кировской области осудили женщину, забившую соседку кирпичом

В Кировской области осудили женщину, расправившуюся при помощи кирпича с соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она осуждена по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в ночь с 3 на 4 января 49-летняя местная жительница в ходе распития алкоголя приревновала своего сожителя к соседке. После этого она взяла кирпич и на несла пострадавшей не менее 17 ударов по голове и телу. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

