Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

В Ленинградской области суд дал 11 лет мужчине за убийство трансгендера

В Ленинградской области суд дал 11 лет мужчине за расправу над трансгендером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в период с 26 по 28 февраля Даниил Кузнецов, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Авиаторов Балтики, в ходе конфликта с 26-летним пострадавшим, который был транссексуалом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), нанес ему не менее 19 ударов кулаком по лицу, а также ногами по голове и телу. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

После этого злоумышленник расчленил тело кухонным ножом и вместе с женой разложил по пакетам и чемоданам. Чтобы скрыть преступление, он вывез его в Невский район и скрылся.

После этого подозреваемые, соблюдая конспирацию, уехали из города в Петрозаводск. Там их и задержали.

О найденном расчлененном трупе сообщалось 1 марта. Останки тела обнаружил мужчина-морж, нырявший в Неву.

Суд приговорил Кузнецова к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что семья расчленителей из Петербурга попала на видео.