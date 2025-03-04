Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

МВД показало видео с супругами, вывозящими останки расчлененной в Петербурге

Подозреваемые в расправе и расчленении жертвы в Санкт-Петербурге дали признательные показания. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как супруги вывозят в чемоданах останки знакомой из подъезда дома. Мужчина рассказал, что жена пригласила подругу в гости, они выпили, а потом между ними произошел конфликт. Мужчина избил знакомую, потом она перестала дышать. Женщина заявила, что помогала мужу выносить чемоданы с расчлененным телом.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали супружескую пару, которая снимала в Ленинградской области квартиру, где и расправилась с жертвой. Они расчленили тело, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

После этого подозреваемые, соблюдая конспирацию, уехали из города в Петрозаводск. Там их и задержали.

О найденном расчлененном трупе сообщалось 1 марта. Останки тела обнаружил мужчина-морж, нырявший в Неву.