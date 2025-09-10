Силовые структуры
Российский военный чиновник получил срок за хищение при строительстве Нахимовского училища

В Калининграде осудили военного чиновника за хищение 290 млн рублей на госзаказе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

Филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Калининграде осудили военного чиновника за хищение при строительстве Нахимовского училища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Подсудимый признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Как установил суд, в 2019 году Министерство обороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с Главным военно-строительным управлением (ГВСУ) № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского училища. Работы были возложены на субподрядчика ООО «ГЕОИЗОЛ», а контроль за исполнением возлагался на начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина.

В период с 2020 по 2022 год Ширинкин с соучастниками предоставили ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах работ. Таким образом, они похитили 290 миллионов рублей. При этом условия контракта выполнены не были и Минобороны был причинен значительный ущерб.

Суд приговорил военного чиновника к четырем годам колонии общего режима. Уголовные дела в отношении соучастников находятся на рассмотрении в суде, один фигурант объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в хищениях при строительстве укреплений в Белгородской области задержали.

