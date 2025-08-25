Силовые структуры
22:12, 25 августа 2025Силовые структуры

Подозреваемых в хищениях на укреплениях в Белгородской области задержали

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Как уточняется, чиновники из правительства региона и ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» обвиняются в хищениях денег, выделенных из федбюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной.

По версии следствия, экс-начальник ОГБУ Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства региона Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей. Они завышали стоимость сооружений и в то же время занижали их технические характеристики.

Всех фигурантов заключили под стражу. Также им предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева по обвинению в растрате в особо крупном размере.

В начале августа военный суд в Москве приговорил к условному сроку генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина. Его признали виновным по делу о служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (статья 160 УК РФ).

