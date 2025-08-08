Силовые структуры
09:37, 8 августа 2025Силовые структуры

Бывшего губернатора российского региона объявили в розыск по делу о растрате 33 миллиардов

Бывшего челябинского губернатора объявили в розыск по делу о растрате 33 млрд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, экс-глава российского региона стал фигурантом уголовного дела о растрате 33 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на строительство и ремонт дорог. По этому делу МВД уже задержало десять подозреваемых. В их числе действующий и бывший министры дорожного хозяйства области.

Борис Дубровский занимал должность губернатора Челябинской области с сентября 2014 по март 2019 года.

Ранее суд арестовал бывшего начальника отдела ГАИ управления МВД по городу Челябинску, в отношении которого возбуждено уголовное дело за должностные преступления.

