Российскому генералу дали условный срок за растрату и служебный подлог

Генерала МО РФ Галимуллина условно осудили за растрату и служебный подлог

Военный суд в Москве приговорил к условному сроку генерал-майора Минобороны (МО) РФ Анвара Галимуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по делу о служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (статья 160 УК РФ). Офицера осудили на 2 года и 6 месяцев колонии, а также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и испытательный срок 3 года.

Признанный соучастником Галимуллина полковник запаса Юрий Убогий приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии условно, с аналогичными испытательным сроком и штрафом.

Агентство Ura.ru выяснило, что Галимуллин воевал в Сирии и получил там ранение от взрыва фугаса. В России Галимуллин возглавлял Еланский учебный центр ЦВО в Свердловской области.

В июле Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майору Ивану Попову. Его арестовали по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи. После этого Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог.