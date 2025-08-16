Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:27, 16 августа 2025Силовые структуры

Чиновника из приграничного региона России арестовали по делу о растрате

Арестован замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы арестовал замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Губарев занимал должность заместителя главы администрации округа по строительству с 2024 года.

В июле Мещанский суд Москвы арестовал троих бывших сотрудников администрации Белгородской области в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Блогерша описала еду в Латинской Америке фразой «опасно для русского туриста»

    Жителей мегаполиса предупредили о повышенном риске смертельно опасного заболевания сердца

    Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

    Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Политолог назвал одну деталь встречи Путина и Трампа

    Краткость встречи Путина и Трампа объяснили

    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

    В Германии заявили о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине

    Чиновника из приграничного региона России арестовали по делу о растрате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости