Чиновника из приграничного региона России арестовали по делу о растрате

Арестован замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области

Мещанский районный суд Москвы арестовал замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Губарев занимал должность заместителя главы администрации округа по строительству с 2024 года.

В июле Мещанский суд Москвы арестовал троих бывших сотрудников администрации Белгородской области в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.