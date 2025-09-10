Бывший СССР
Ряд предприятий был поврежден в украинском регионе

Глава Житомирской ОВА Бунечко сообщил о повреждении ряда предприятий в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

Ряд предприятий был поврежден в Житомирской области Украины в результате удара Вооруженных сил (ВС) России в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом заявил глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко в Telegram-канале.

«Продолжается ликвидация последствий», — сообщил глава ОВА.

По словам Бунечко, ВС России нанесли комбинированный удар с применением беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. В результате атаки было повреждено несколько предприятий, при этом их местоположение и род деятельности не уточняются.

Ранее военкоры назвали возможные цели массированной атаки на Украине. Отмечается, что возможные цели находятся как на западе, так и на востоке страны.

