Спрогнозированы дальнейшие шаги России после инцидента с дронами в Польше

Политолог Барынкин: Россия заинтересована в расследовании инцидента с дронами

Россия заинтересована в тщательном расследовании инцидента с дронами в Польше. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин.

Только после этого возможны какие-либо контакты между странами, считает политолог.

На данный момент в Польше преобладают эмоции, однако подобная ситуация уже происходила в ноябре 2022 года, когда на польскую территорию упала ракета. Сначала снаряд сочли российским, но позже установили его украинское происхождение. Именно такой сценарий может повториться и в данном случае, заметил Артем Барынкин.

«Эмоциональный накал и очередная волна антироссийской истерии тогда быстро сошли на нет. То же самое может произойти и теперь», — подчеркнул он.

Артем Барынкин также объяснил значение инцидента с дронами для российско-польских отношений. По его словам, они вряд ли ухудшатся, потому что на данный момент контакты между странами уже минимальны.