14:37, 10 сентября 2025МирЭксклюзив

Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

Политолог Артем Барынкин: Контакты Польши и России минимальны и не станут хуже
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

После инцидента с дронами отношения Польши и России вряд ли станут хуже, потому что контакты между странами уже минимальны. На это в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин.

«Политические, экономические, культурные контакты между Россией и Польшей сведены практически к нулю. Терять уже нечего», — заметил он.

По мнению политолога, гораздо большее влияние происшествие может оказать на внутреннюю политику Польши, где сохраняется раскол между либеральным правительством Дональда Туска и консервативным президентом Каролем Навроцким. Именно польские либералы, острее отреагировавшие на инцидент, могут усилить свои позиции. Они получили лишний аргумент для оказания помощи Украине и укрепления обороноспособности Польши, считает эксперт.

Ранее Артем Барынкин назвал главную заинтересованную сторону инцидента с дронами. По его словам, это может помочь Украине вовлечь Польшу в конфликт с Россией.

