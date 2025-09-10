Названа главная заинтересованная сторона в инциденте с дронами в Польше

Политолог Артем Барынкин: Украина заинтересована в вовлечении Польши в конфликт

Украина заинтересована в вовлечении Польши в конфликт, поэтому инцидент с дронами для нее выгоден. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин.

«Терпя поражения на фронте и не желая идти к дипломатическому урегулированию, они [украинские власти] пытаются подталкивать Польшу к более активным действиям», — заметил он.

В связи с этим происшествие в Польше оказалось для украинского руководства «фееричным событием», добавил политолог. Кроме того, оно стало выгодно тем польским политическим силам, которые выступают за усиление поддержки Вооруженных сил Украины. Таким образом они хотят добиться развития польского военно-промышленного комплекса, объяснил Артем Барынкин.

Ранее временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что дроны вторглись в польское воздушное пространство с территории Украины. Он объявил об этом, покидая здание Министерства иностранных дел Польши.