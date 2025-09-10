Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 10 сентября 2025Мир

Россия заявила о проникновении дронов в Польшу со стороны Украины

Ордаш: Дроны, о которых заявляет Польша, влетели со стороны Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski via Reuters

Дроны, о которых заявляет Польша, влетели в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал он.

Ордаш дал комментарий журналистам, покидая здание Министерства иностранных дел Польши, куда он был вызван в связи с инцидентом с беспилотниками.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября в небе над страной было зафиксировано 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии. При этом он бездоказательно заявил, что сбитые над Польшей дроны якобы являются российскими.

Москва считает данные обвинения беспочвенными. По словам Ордаша, Варшава не представила никаких доказательств российского происхождения сбитых над своей территорией дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости