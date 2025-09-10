Россия заявила о проникновении дронов в Польшу со стороны Украины

Ордаш: Дроны, о которых заявляет Польша, влетели со стороны Украины

Дроны, о которых заявляет Польша, влетели в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал он.

Ордаш дал комментарий журналистам, покидая здание Министерства иностранных дел Польши, куда он был вызван в связи с инцидентом с беспилотниками.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября в небе над страной было зафиксировано 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии. При этом он бездоказательно заявил, что сбитые над Польшей дроны якобы являются российскими.

Москва считает данные обвинения беспочвенными. По словам Ордаша, Варшава не представила никаких доказательств российского происхождения сбитых над своей территорией дронов.