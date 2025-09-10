Временный поверенный в делах России Ордаш прибыл в МИД Польши

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра республики Дональда Туска, в ночь на 10 сентября в небе Польши было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии. Он бездоказательно заявил, что сбитые над Польшей дроны якобы являются российскими.

Пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая заявила, что после инцидента с попаданием в воздушное пространство Польши беспилотных летательных аппаратов найдены не только обломки семи дронов, но и, предположительно, одной ракеты.

Андрей Ордаш после обвинений со стороны польских властей подчеркнул, что Варшава не представила никаких доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Москва считает беспочвенными подобные заявления.