13:04, 10 сентября 2025Мир

МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

МВД Польши: Найдены обломки семи дронов и, предположительно, одной ракеты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo / Reuters

После инцидента с попаданием в воздушное пространство Польши беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) найдены не только обломки семи дронов, но и, предположительно, одной ракеты. Об этом сообщила пресс-секретарь Каролина Галецкая МВД республики, передает Reuters.

«Обнаружены семь беспилотников и фрагменты одной ракеты неустановленного происхождения», — отметила представитель ведомства.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября в небе страны было зафиксировано 19 БПЛА, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

Ранее польский премьер бездоказательно заявил, что залетевшие на территорию страны беспилотники якобы принадлежат России. При этом он подчеркнул, что инцидент с дронами не позволяет говорить о начале войны между Варшавой и Москвой.

