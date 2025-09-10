Польша отвергла факт начала войны с Россией

Премьер Туск: Инцидент с дронами не позволяет говорить о войне Польши и России

Инцидент с дронами не позволяет говорить о начале войны между Польшей и Россией. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления перед Сеймом, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

«Нет повода говорить, что мы находимся в состоянии войны», — сказал глава правительства.

Ранее Туск заявил о намерении Варшавы запросить у союзников по НАТО применение статьи 4 Североатлантического договора после инцидента с дронами. Статья предусматривает консультации в случае, если, по мнению какой-то из стран, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.