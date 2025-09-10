Трамп посетил ресторан и захотел разместить войска еще в одном городе

Трамп заявил, что может разместить войска еще в одном городе США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разместить войска Национальной гвардии еще в одном городе для борьбы с преступностью. Его слова передает Bloomberg.

«Возможно, мы объявим об этом завтра, и это будет что-то вроде того, что мы сделали здесь», — отметил американский лидер.

С этим заявлением он выступил во время похода в ресторан в Вашингтоне. Таким образом он хотел продемонстрировать порядок на улицах столицы США после того, как там были размещены войска Нацгвардии. При этом глава Белого дома не стал раскрывать город, где могут быть приняты подобные меры.

Ранее Трамп сообщил, что войскам Национальной гвардии удалось избавить Вашингтон от преступности меньше чем за две недели после переброски бойцов в город.