Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 10 сентября 2025Мир

Трамп посетил ресторан и захотел разместить войска еще в одном городе

Трамп заявил, что может разместить войска еще в одном городе США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разместить войска Национальной гвардии еще в одном городе для борьбы с преступностью. Его слова передает Bloomberg.

«Возможно, мы объявим об этом завтра, и это будет что-то вроде того, что мы сделали здесь», — отметил американский лидер.

С этим заявлением он выступил во время похода в ресторан в Вашингтоне. Таким образом он хотел продемонстрировать порядок на улицах столицы США после того, как там были размещены войска Нацгвардии. При этом глава Белого дома не стал раскрывать город, где могут быть приняты подобные меры.

Ранее Трамп сообщил, что войскам Национальной гвардии удалось избавить Вашингтон от преступности меньше чем за две недели после переброски бойцов в город.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

    В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

    Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

    Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

    Кондитеры в России попросили отменить пошлину

    Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

    В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

    В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

    Apple похоронила популярные iPhone

    Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости