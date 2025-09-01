Трамп заявил о быстрой победе над преступностью в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что войскам Национальной гвардии удалось избавить Вашингтон от преступности меньше, чем за две недели после переброски бойцов в город. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Ранее американский лидер сообщил, что из-за увеличения уличной преступности Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира.

Поводом для такого заявления Трампа стал недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина, который также известен по прозвищу Большие Яйца. Тогда Bloomberg написал, Трамп начал полномасштабную борьбу с преступностью в столице.