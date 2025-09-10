Кнайсль: Трамп очень сильный политик, но он человек из прошлого

Президент США Дональд Трамп очень сильный политик, но он человек из прошлого. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он до сих пор живет 1980-ми годами, а США — самая сильная держава мира. Даже [вице-президент США Джей Ди] Вэнс и [госсекретарь Марко] Рубио не понимают, что мир стал более разнообразным и многополярным, где бывшие колонии поднялись и диктуют уже свою линию», — сказала она.

При этом Кнайсль подчеркнула, что все равно уважает американского лидера за его невероятную энергию.

Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства также отметила, что российско-американский саммит на Аляске показал блестящую химию между главами государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По ее словам, Россия совершенно симметрична США по многим причинам, однако есть много проблем, которые страны должны решить.