Кнайсль указала на химию между Трампом и Путиным

Кнайсль: Саммит на Аляске показал блестящую химию между Путиным и Трампом

Российско-американский саммит на Аляске показал блестящую химию между главами государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. На это указала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Саммит на Аляске показал блестящую химию между Путиным и Трампом. В этом сыграло роль не только гостеприимство Трампа, но и хорошее знание Путиным английского языка, что создало атмосферу доверия», — заявила она.

По ее словам, Россия совершенно симметрична США по многим причинам. Кнайсль подчеркнула, что есть много проблем, которые США и Россия должны решить.

Ранее бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства отметила, что Трамп после саммита с российским коллегой осознал сложность украинского конфликта и что для его разрешения недостаточно объявить перемирие.