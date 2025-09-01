Мир
15:00, 1 сентября 2025

Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

Кнайсль: Трамп после встречи с Путиным понял сложность конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент США Дональд Трамп после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным осознал сложность украинского конфликта и что для его разрешения недостаточно объявления перемирия. Об этом заявила бывший глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль, ее слова приводит ТАСС.

«Интересно, что президент Трамп в своих заявлениях после саммита на Аляске — как для прессы, так и на встрече в Белом доме — указал на то, что необходимо достичь всеобъемлющего мира на Украине, здесь недостаточно просто объявить о перемирии. То есть в разговоре с президентом Путиным он, возможно, понял одну ключевую вещь: этот конфликт имеет гораздо более широкий характер», — отметила она.

По мнению Кнайсль, понимание сложности урегулирования конфликта на Украине как Трампом, так и госсекретарем США Марко Рубио и шефом Пентагона Питом Хегсетом, является «главным результатом встречи на Аляске». Она вновь указала на то, что «объявление перемирия не является решением проблемы», и глава Белого дома донес это до европейских лидеров и до президента Украины Владимира Зеленского.

18 августа Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что мирная договоренность на Украине может быть согласована и реализована без прекращения огня. Он отметил, что главной целью в украинском конфликте является «не временное перемирие, а установление длительного и прочного мира».

