В возрасте 89 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла на 90-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова сообщили, что актрисы не стало после продолжительной болезни. «За 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более тридцати значимых ролей и десятки — в кинофильмах и телеспектаклях», — говорится на сайте театра.

Агнесса Петерсон родилась в Эстонии, в 1960 году артистка окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра имени Вахтангова. В кино Петерсон дебютировала в 1959 году в ленте «Подводные рифы». В 2021 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.