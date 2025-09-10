Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:26, 10 сентября 2025Культура

Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

В возрасте 89 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла на 90-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова сообщили, что актрисы не стало после продолжительной болезни. «За 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более тридцати значимых ролей и десятки — в кинофильмах и телеспектаклях», — говорится на сайте театра.

Агнесса Петерсон родилась в Эстонии, в 1960 году артистка окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра имени Вахтангова. В кино Петерсон дебютировала в 1959 году в ленте «Подводные рифы». В 2021 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Премьер Польши сделал заявление о сбитых беспилотниках

    Экономист высказался о вероятности доллара по 100 рублей

    Бедные рыбаки поймали редчайшую 200-килограммовую рыбу и разбогатели

    Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

    Раскрыто отношение НАТО к инциденту с дронами в Польше

    Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

    Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

    Расследовавший теракты на «Северных потоках» журналист оценил версию об их подрыве украинцем. Прежде он во всем обвинял США

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

    Малышева назвала «порочные позы» дачников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости