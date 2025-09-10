В России высказались о сроках нового этапа переговоров по Украине

Депутат Чепа: Переговоры по Украине приморозились

Новый этап переговоров по урегулированию украинского кризиса возможен только после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским договоренностей, выработанных в Анкоридже, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. На данный момент, по его оценке, можно говорить о заморозке переговорного процесса.

«Мы будем ждать, когда Зеленский наконец будет готов адекватно отвечать на требования, выработанные в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Пока же мы видим, что и Зеленский, и отдельные лидеры европейских стран, пытаются саботировать эти договоренности и воздействовать на Трампа»», — сказал Чепа.

Трамп, по словам политика, ограничен в возможностях давления на украинского лидера из-за коллег по НАТО, которые предпочитают другой подход по урегулированию. По этой причине, по мнению Чепы, переговорный процесс на данном этапе несколько заторможен.

«На Трампа давят коллеги по НАТО, всячески пытаясь изменить подход к решению проблем, предлагая какие-то другие альтернативы по гарантиям безопасности. Переговорный процесс приморозился», — заключил депутат.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал власти Германии как можно скорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus. Он также призвал не тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».