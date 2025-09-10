Мир
21:11, 10 сентября 2025Мир

Сийярто высказался об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Удары ВСУ по «Дружбе» вредят Будапешту, а не России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба» вредят энергетической безопасности Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает белорусский телеканал «Первый информационный».

По словам дипломата, как страна, не имеющая выхода к морю, Венгрия зависит от трубопроводных поставок нефти. Глава МИД назвал атаки на инфраструктуру неприемлемыми. По его мнению, они угрожают суверенитету страны.

«Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет», — высказался он.

Ранее политолог Артем Барынкин рассказал, что атака ВСУ на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» является угрозой для энергетической безопасности Венгрии и самого премьер-министра Виктора Орбана.

