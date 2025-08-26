Мир
18:17, 26 августа 2025МирЭксклюзив

Последствия атаки на нефтепровод «Дружба» для Венгрии раскрыли

Политолог Артем Барынкин: Атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» бьет по Орбану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» является угрозой для энергетической безопасности Венгрии и самого премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Это бьет по энергетической безопасности Венгрии и, конечно, положению самого Виктора Орбана», — объяснил он.

По словам политолога, оппозиционные силы получат возможность обвинить действующие власти в том, что курс по отношению к Украине некорректный и неправильный, поскольку он приводит к энергетическому кризису. А это становится особенно актуальным накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся уже в следующем году, напомнил эксперт.

Ранее Венгрия пригрозила Украине катастрофическими трудностями после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Венгерские власти могли бы остановить поставки электроэнергии на украинскую территорию, указал министр иностранных дел страны Петер Сияйрто.

