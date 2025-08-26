Экономика
Венгрия пригрозила Украине катастрофическими трудностями

Сийярто: Украина рискует остаться без света из-за атак на нефтепровод «Дружба»
Кирилл Луцюк
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украинские власти отличаются чрезвычайно низким моральным уровнем. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя атаки на нефтепровод «Дружба». Его процитировало РИА Новости.

Он напомнил, что Украина на 40 процентов зависит от импорта электричества с территории Венгрии, и что Будапешт мог бы остановить эти поставки, однако не делает этого, так как не хочет, чтобы украинские дети расплачивались за политику «бывшего актера», а ныне президента Украины Владимира Зеленского.

Сийярто подчеркнул, что, когда в следующий раз Киев захочет атаковать нефтепровод «Дружба», ему стоит задуматься о том, что прекращение поставок электричества может создать для Украины катастрофические трудности.

«Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления», — заметил министр.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Зеленского в открытом шантаже Будапешта. По словам Орбана, глава Украины признал, что удары по трубопроводу «Дружба» наносятся из-за того, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

