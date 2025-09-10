Бывший СССР
Зеленский предложил премьеру Польши помощь после инцидента с беспилотниками

Зеленский обсудил с Туском, Стармером и Мелони инцидент с дронами в Польше
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент с неопознанными беспилотниками, проникшими в воздушное пространство Польши. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 10 сентября.

«Конечно, прежде всего мы говорили о российских дронах, которые этой ночью снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши», — заявил политик. Он также призвал союзников Киева отреагировать на произошедшее и значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков.

Кроме того, глава украинского государства предложил Польше помощь в обучении противодействию российским дронам.

Ранее Минобороны России заявило, что Москва не планировала поражение объектов на территории Польши. Как отметили в оборонном ведомстве, максимальная дальность полета беспилотников, которые, по заявлению польских властей, якобы оказались в воздушном пространстве республики, не превышает 700 километров.

