Давка детей в российской школе попала на видео

Давка детей произошла во время пересменки в школе №55 в Волгограде. Происшествие попало на видео, ролик был опубликован в сообществе «Родниковая Долина» во «ВКонтакте».

На представленных кадрах видно, как десятки учащихся, стоя на пороге российской школы, не могут попасть внутрь. Часть ребят заблокирована в здании.

Родители учащихся в беседе с порталом V1.ru пояснили, что столпотворение образовалось 8 сентября. В этот день первая смена выходила и школы, а вторая заходила.

Взрослые отметили, что учебное заведение переполнено. По их мнению, требуется строительство новой школы. «Необходимы новые школы. Как минимум две. Потому что новые дома растут как грибы, переезжают тысячи новых школьников. Кому-то не хватает мест в школе в Долине и приходится ездить в другие школы в переполненных автобусах», — пожаловались волгоградцы.

В школе №55 пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в школе Краснодарского края перед линейкой ко Дню знаний произошла давка.