Давка в российской школе перед линейкой на 1 сентября попала на видео

В школе Краснодарского края перед линейкой к 1 сентября произошла давка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

В школе №16 в Краснодаре перед праздничной линейкой в честь 1 сентября произошла давка, ее сняли на видео. Кадры случившегося публикует Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, на День знаний в школу Кубани пришли 1700 детей и родителей — их всех запускали на территорию образовательного учреждения через одну калитку. Как рассказали очевидцы случившегося, на улице в момент давки было очень жарко, из-за чего некоторые ученики младших классов плакали, на что негативно реагировал охранник.

На опубликованных в сети кадрах видно, что десятки родителей с детьми столпились, стоят плотно друг с другом с двух сторон школьного забора и не могут пройти. Отец одного из учеников рассказал, что родителям пришлось буквально пробираться со школьниками к узкой калитке, чтобы подойти к месту сбора класса.

«У нас восемь первых классов только, девятый маленький коррекционный класс. Просто мы в восемь часов начали запускать детей и родителей. Давки у нас не было», — прокомментировала кадры директор образовательного учреждения.

Ранее в двух школах Уфы после сообщений о минировании началась давка во время эвакуации детей. На опубликованных кадрах видно, как дети в панике спускаются к раздевалкам неорганизованной толпой.

