Два друга проверили прочность шлема стрельбой из винтовки

В США мужчина проверял прочность шлема, выстрелил в него и попал другу в голову

Британец Аарон Праут и житель американского штата Техас Шон О’Доннелл стали проверять прочность кевларового шлема, по очереди стреляя друг в друга. Об этом сообщает UPI.

Сотрудники полиции, приехавшие на место происшествия, нашли Праута с огнестрельным ранением головы. Его доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

Как выяснилось, идея испытать шлем на прочность появилась у мужчин, когда они выпили. Друзья договорились, что будут по очереди поднимать шлем над головой и стрелять по нему из винтовки. О’Доннелл выстрелил, но промахнулся и попал не в шлем, а в Праута. Теперь ему грозит уголовное преследование.

